В бюджетных комплектациях УАЗ «Пикап» появились новые опции

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

УАЗ дополнил начальную и среднюю комплектацию УАЗ «Пикап» несколькими новыми опциями – пакеты уже доступны при покупке внедорожника.

 

Базовая модификация пикапа с пакетом «Классик» теперь включает в себя кондиционер – до этого он предлагался только вместе с пакетом «Оптимум». Пакет «Комфорт» предлагает покупателям кондиционер и подогрев кресел – всё за 70 000 рублей. Появился и пакет опций «Мультимедиа», который обеспечит владельца пикапа современной мультимедийным комплексом с поддержкой mp3-файлов, экраном в 7 дюймов и системой навигации – за 33 000 рублей.

 

В пакете «Оптимум» также появились обновления: владелец авто получит аудиосистему + 4 динамика, 1-зонный климат-контроль и передний парктроник. Версию УАЗ «Пикап» с этим пакетом можно приобрести у дилеров за 982 000 рублей. Подобные опции появились и в пакете «Престиж». Кроме того, к любой комплектации пикапа отныне можно добавить 16'' колесные диски.

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