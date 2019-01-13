«Есть спортивный руль»: О Volkswagen Polo откровенно высказался блогер

Вчера, 22:00 \\ Авто/Мото

Специалист показал обзор на немецкий седан, в котором сообщил, что данная машина имеет как достоинства, так и недостатки.

На YouTube-канале «Завел и Поехал» появился сюжет, посвященный седану Volkswagen Polo. На рассмотрение взята актуальная для России версия модели, собираемая в РФ.

Блогер откровенно высказался об автомобиле, заявив, что он выглядит снаружи и внутри как «истинный немец», в машине все строго и на находится на своих местах. При этом эксперт отметил, что невзирая на скромность авто, в нем есть спортивный руль, «словно в машине больше ничего не надо», намекая на то, разработчикам стоило уделить внимание более важным элементам модели. Блогер также посетовал на мотор 1.6 седана Volkswagen Polo. Раньше он считался хорошим двигателем, но теперь, как отметил эксперт, данный агрегат превращен в «масложор». Кроме того, он стал ненадежным, и уже при пробеге в 30 000 км в моторе может выйти из строя поршневая группа. Еще одним минусом Polo специалист назвал недостаточную безопасность автомобиля, но призвал осознавать, что речь идет о бюджетном авто.

Из плюсов Volkswagen Polo блогер выделил очень большой багажник, электрический привод боковых зеркал, парктроник, камеру заднего вида, неплохо настроенную ходовую часть, комфортную управляемость, вместительность, энергоемкую подвеску, хорошую шумоизоляцию. Также специалист подчеркнул, что автомобиль будет достаточно надежным при бережном обращении и, если его вовремя обслуживать.

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