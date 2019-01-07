Наждачка вместо шипов: Необычный эксперимент провели автоблогеры

Вчера, 20:00 \\ Авто/Мото

Автоблогеры решили проверить, сможет ли обыкновенная наждачная бумага выполнить роль шипов на «лысой» покрышке.

Авторы канала на YouTube «Гараж 54» прославились тем, что проводят самые безумные эксперименты с автомобилями. На этот раз блогеры взяли шину со стершимся протектором, обезжирить её и обклеить крупной наждачной бумагой. После этого клей оставили высыхать на сутки.

Целью эксперимента было проверить, как поведёт себя автомобиль с колёсами, обклеенными наждачкой, при движении по льду. Любопытно, что на тестовый полигон блогеры поехали на «Жигулях» с привычной шипованной резиной, чтобы была возможность сравнить её с собственным «изобретением».

Замеры показали, что автомобиль с гражданскими зимними шинами потратил на разгон до 50 км/ч по заледеневшей дороге 14,9 секунды. Как ни странно, при замене колёс на самодельные машина показала даже лучший результат. До 50 км/ч ей потребовалось меньше гораздо времени – 11,1 секунды. Причём даже этот показатель водителю удалось улучшить в следующем заезде и «привезти» 9,8 секунды.

Не забыли блогеры проверить и то, как тормозит машина с такими шинами. Оказалось, что тормозной путь из-за наждачки стал намного длиннее. Скорее всего, это связано с тем, что в процессе многочисленных заездов наждачная бумага забилась снегом.

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