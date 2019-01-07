Наждачка вместо шипов: Необычный эксперимент провели автоблогеры

Автоблогеры решили проверить, сможет ли обыкновенная наждачная бумага выполнить роль шипов на «лысой» покрышке.

Авторы канала на YouTube «Гараж 54» прославились тем, что проводят самые безумные эксперименты с автомобилями. На этот раз блогеры взяли шину со стершимся протектором, обезжирить её и обклеить крупной наждачной бумагой. После этого клей оставили высыхать на сутки.

Целью эксперимента было проверить, как поведёт себя автомобиль с колёсами, обклеенными наждачкой, при движении по льду. Любопытно, что на тестовый полигон блогеры поехали на «Жигулях» с привычной шипованной резиной, чтобы была возможность сравнить её с собственным «изобретением».

Замеры показали, что автомобиль с гражданскими зимними шинами потратил на разгон до 50 км/ч по заледеневшей дороге 14,9 секунды. Как ни странно, при замене колёс на самодельные машина показала даже лучший результат. До 50 км/ч ей потребовалось меньше гораздо времени – 11,1 секунды. Причём даже этот показатель водителю удалось улучшить в следующем заезде и «привезти» 9,8 секунды.

Не забыли блогеры проверить и то, как тормозит машина с такими шинами. Оказалось, что тормозной путь из-за наждачки стал намного длиннее. Скорее всего, это связано с тем, что в процессе многочисленных заездов наждачная бумага забилась снегом.