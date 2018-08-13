Полицейские пересядут на LADA Vesta Sport – соцсети

Вчера, 17:32 \\ Авто/Мото

В соцсетях появились снимки, указывающие на то, что вскоре сотрудники ДПС будут передвигаться на LADA Vesta Sport и наведут порядок на российских дорогах. Фотографии были сделаны в Тольятти.

В сообществе, которое посвящено модели LADA Vesta, были размещены снимки спортивного седана «Веста» в полицейской ливрее. Помимо синих полос на боковых частях кузова и заднем бампере, автомобили для ГИБДД отличаются проблесковыми маячками на крыше и наличием рации в салоне.

Новость о том, что стражи порядка начнут ездить на LADA Vesta Sport, вызвала неоднозначную реакцию у автолюбителей. «Автохамам теперь не поздоровится», – считает часть пользователей.

Вместе с тем пост с фотографиями спортивной «Весты» для полиции собрал множество насмешливых комментариев: «Дали их полиции, так как в здравом уме и трезвой памяти «Веста» за миллион не нужна никому», «Да её любой Ford Focus на светофоре обгонит».

Стоит отметить, существует также предположение, что спортивные седаны передадут вовсе не для ГБДД, а для военной автомобильной инспекции, с которой у компании «АвтоВАЗ» был заключен договор о сотрудничестве.

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