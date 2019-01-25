Hyundai Santa Fe III за миллион: Блогер рассказал, стоит ли покупать этот кроссовер

Южнокорейский паркетник имеет минусы, о которых поведал специалист, дабы помочь своим зрителям понять, целесообразна ли покупка такой машины.

На YouTube-канале AkerMehanik появилось видео, в котором блогер рассказал, стоит ли покупать кроссовер Hyundai Santa Fe III за миллион рублей, или же лучше подыскать другую машину за эти же деньги. Эксперт напомнил, что обсуждаемый автомобиль оснащается мотором 2.4 тягой 175 л.с. (после рестайлинга 171 л.с.). Кроме того, для машины предусмотрен турбодизельный мотор 2.2 отдачей 197 л.с. (после обновления 200 л.с.).

Эксперт предупредил, что мотор 2.4 уже на 100-150 тысячах км пробега мог застучать или заклинить в результате проворачивания вкладышей 3 или 4 цилиндра. Иногда такая проблема возникала уже на 50 тысячах км пробега. Также в моторе порой обрывался шатун. Невзирая на такие неприятности, двигатель 2.4 стал самым массовым для Hyundai Santa Fe III. Примечательно, что у некоторых экземпляров кроссовера вообще не было проблем с обсуждаемым агрегатом даже при пробеге в 200-300 тысяч км. В 2015 году мотор 2.4 обновили, после чего вышеописанные проблемы перестали портить его репутацию. Так или иначе, специалисту больше по душе дизельный мотор 2.2, который доставляет гораздо меньше хлопот, и поломки его ремонтируются за небольшие деньги.

За полный привод в Hyundai Santa Fe III отвечает многодисковая муфта Magna с электрогидравлической блокировкой. Полный привод неплохо работает на кроссовере, но эксперт предупредил, что на 150 тысячах км пробега может появиться коррозия на шлецах промежуточного вала. Чтобы неприятность не возникла, стоит профилактически осматривать и смазывать проблемные места.

Эксперт отметил, что Hyundai Santa Fe III в целом неплох, однако, за деньги, за которые он предлагается в России, можно найти более качественные и надежные машины. Если же автомобилист не хочет ничего, кроме Santa Fe III, то лучше покупать рестайлинговую версию кроссовера, в которой исправлены многие огрехи ранних версий модели.