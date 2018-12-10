Обновлённую Toyota Corolla представят в России в единственной версии

Сегодня, 09:34 \\ Авто/Мото

Компания Toyota сообщила о начале производства Corolla нового поколения для российского рынка. Выпуск автомобилей стартовал в прошлом месяце в Турции.

 

Обновлённый седан сконструирован на платформе TNGA, которая применялась также в моделях бренда Toyota Camry и Prius, и получит многорычажную подвеску McPherson. Российским покупателям будет доступен лишь один вариант силового агрегата – 1,6-литровый «атмосферник» Dual VVT-i, способный выжимать до 122 л.с. Работать с ним в паре будут вариаторная КПП либо 6-диапазонная «механика».

Toyota Corolla будет укомплектована новейшими системами безопасности, мультимедийной панелью с 10-дюймовым дисплеем, подогревом сидений и 2-зонным климат-контролем.

 

По предварительным данным, новинка попадет к дилерам уже весной текущего года. Информации о стоимости обновлённой «Короллы» пока нет. Текущую версию модели пока что можно приобрести в России по цене от 1,030 до 1,436 миллионов рублей.

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