Обновлённую Toyota Corolla представят в России в единственной версии

Компания Toyota сообщила о начале производства Corolla нового поколения для российского рынка. Выпуск автомобилей стартовал в прошлом месяце в Турции.

Обновлённый седан сконструирован на платформе TNGA, которая применялась также в моделях бренда Toyota Camry и Prius, и получит многорычажную подвеску McPherson. Российским покупателям будет доступен лишь один вариант силового агрегата – 1,6-литровый «атмосферник» Dual VVT-i, способный выжимать до 122 л.с. Работать с ним в паре будут вариаторная КПП либо 6-диапазонная «механика».

Toyota Corolla будет укомплектована новейшими системами безопасности, мультимедийной панелью с 10-дюймовым дисплеем, подогревом сидений и 2-зонным климат-контролем.

По предварительным данным, новинка попадет к дилерам уже весной текущего года. Информации о стоимости обновлённой «Короллы» пока нет. Текущую версию модели пока что можно приобрести в России по цене от 1,030 до 1,436 миллионов рублей.