BMW отзывает в России более 28 тысяч автомобилей из-за проблемы с радиатором

Росстандартом было обнародовано сообщение об отзыве 28 631 транспортного средства от производителя BMW по причине возможных проблем с системой EGR – рециркуляции отработавших газов.

Как заявили представители BMW Russland Trading, отзываемые единицы авто могут иметь недоработку герметичности радиатора системы EGR. Выделяемая из него охлаждающая жидкость вкупе с масляным осадком и выступающей сажей могут воспламениться и вызвать обгорание системы.

Привезти свою машину на проверку к ближайшему дилеру и по необходимости оставить её для проведения работ по устранению неисправности нужно владельцам автомобилей класса F, выпущенных в 2011-2015 годах (F01-02, F06-07, F10-13, F15-16, F22, F25-26, F34, F84) и в 2014-2016 (F10, F15, F21-22, F25-26, F30, F32-34, F36).

Подлежит ли их транспортное средство отзыву, собственники машин BMW могут узнать и самостоятельно, заглянув в прилагаемый документом перечень VIN-кодов автомобилей на сайте.