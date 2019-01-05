Представлены обновленные купе и родстер Audi TT RS

Вчера, 23:00 \\ Авто/Мото

В рамках автосалона в Женеве в марте этого года состоится официальная презентация обновленных спорткупе и родстера Audi TT RS. Авто получили переработанный дизайн, новое оборудование.

Audi TT RS получил другой бампер, массивные воздухозаборники, антикрыло. Теперь купе и родстер оснащены головными фарами на светодиодах, а за доплату можно получить матричное исполнение с LED-элементами.

Изменения коснулись и салона, где для Audi TT RS предложили другие варианты отделки и модернизированный комплекс мультмедиа. Дополнительно можно установить MMI Navigation Plus, Wi-Fi и систему аудио на 680 ватт Bang & Olufsen.

 

 

Техническое оснащение родстера и купе Audi TT RS осталось прежним: мотор объемом 2,5 литра с отдачей в 400 «лошадей». В качестве трансмиссии доступна 8АКПП и полный привод. Всего за 3,7 секунды модель набирает «сотню» при максимальной скорости в 250 км/ч.

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Автор - Татьяна Рязанская
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