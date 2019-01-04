LADA Granta FL стала самым продаваемым автомобилем России в январе

Обновленная «Гранта» в очередной раз стала самой продаваемой моделью в России. Рост продаж составил 44%.

Так, за январь этого года было реализовано 7 630 экземпляров LADA Granta FL, а второе место с солидным отрывом занимает LADA Vesta – владельцами более дорогого автомобиля стали 7 078 человек (+6%). Тройку лидеров замыкает KIA Rio с показателем 6 246 реализованных машин. При этом корейский бренд демонстрирует отрицательный рост продаж в 10%. Также среди лидеров находится Hyundai Solaris со своими 3 805 реализованными седанами.

В сегменте кроссоверов и внедорожников безоговорочным лидером продолжает оставаться корейский бестселлер Hyundai Creta, который за январь продался в количестве 4 187 единиц (+9%). Говоря о брендах, предсказуемо вне конкуренции отечественный «АвтоВАЗ», выбор в пользу которого сделала 21 531 человек, превысив прошлогодний аналогичный показатель на 3%.

Также стабильный рост и хорошие продажи продолжают демонстрировать корейские бренды – даже с учетом небольшого спада интереса к Rio, компания KIA может похвастать 15 691 проданным автомобилем(+3%), а Hyundai – 10 843 реализованными моделями (+24%).