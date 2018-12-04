FIAT Chrysler объявил отзыв 882 тысяч автомобилей по всему миру

Вчера, 22:00 \\ Авто/Мото

Концерн FIAT Chrysler проведет масштабную сервисную кампанию, чтобы выявить и устранить в своей продукции проблемы с рулевым управлением и тормозами.

Отзыв касается около 600 тысяч пикапов Ram 2500 и 3500, сошедших с конвейер в 2013-2017 годах. Более полумиллиона этих автомобилей проданы в США. В отзывных автомобилях может быть неисправным рулевое управление. Проблема уже спровоцировала 8 ДТП. Еще 222 тысячи пикапов Ram 1500 2019 года отправятся на сервис в связи с вероятными проблемами в работе тормозной педали.

В какие сроки FIAT Chrysler намерен провести сервисную кампанию, не уточняется. Ремонтные работы в отзывных автомобилях будут проводиться за счет производителя.

 

Напомним, весной 2017 года FIAT Chrysler отзывал в России 2115 машин. Сервисная кампания затронула машины марок Jeep, FIAT, Chrysler и Dodge.

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