Астрономы нашли чёрную дыру возрастом в пять миллиардов лет

Рождение чёрной дыры отправило гравитационные волны по всей Вселенной.

Обсерваторией LIGO в Хэнфорде и её «близнецом» в Ливингстоне, штат Луизиана, были обнаружены гравитационные колебания во времени ипространстве, проходящие через Землю иногда через миллиарды лет после катастрофических событий в космическом пространстве. В данном случае чёрная дыра родилась благодаря слиянию двух нейтронных звёзд 5 миллиардов лет назад. Вместо того, чтобы использовать телескопы для изучения космоса, обсерватории полагаются на лазеры для обнаружения мельчайших движений, вызванных гравитационными волнами.

Это всё делается с целью расширения знаний в области астрономии, физики и о природе времени и пространства. Чёрные дыры не излучают видимый свет при слиянии. Однако, некоторые окружены диском материи.

Если две чёрные дыры, окруженные материей, сталкиваются, материя может испускать свет, который может быть обнаружен, особенно теперь, когда обсерватории могут лучше указывать область неба для поиска. Обсерватории LIGO были закрыты после последнего запуска работы для апгрейда, который увеличит их чувствительность.