Астрономы нарекли новую звезду «мохнатым Сатурном»

Необычная звезда изменила представление учёных о формировании планет.

Конечно же, научное название у звезды другое. Однако, по своему внешнему виду открытая учёными звёздная система HL Tauri действительно напоминает версию Сатурна, только словно покрытую рыжим мехом. Однако, помимо своего необычного внешнего вида, находка предоставила и новые сведения, которые заставили астрономов пересмотреть свои представления о формировании планет в целом.

До этой находки астрономы полагали, что формирование планет происходит исключительно хаотично и в результате мощных столкновений камней и пыли. Но в случае системы HL Tauri вращающиеся вокруг неё молодые планеты словно аккуратно лепятся, постепенно вырастая, будто это маленькие дети. Астрономы полагают, что столь аккуратное и упорядоченное формирование происходит по причине огромного кольца вокруг звезды, которое даёт изобилие материала для формирования новых планет.

Интересен и тот факт, что данная звёздная система считается очень молодой и крайне быстро сформировавшейся для своего возраста (всего лишь 100 тысяч лет, что в 457 раз моложе нашей Солнечной системы). Но астрономы также опасаются, что такие быстрые темпы роста могут быстро превратить молодую систему в чёрную дыру.