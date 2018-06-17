Американцы увидели след корабля инопланетян в небе над Россией

Два брата Блейк и Бретт считают, что только пришельцы могли вызвать появление настолько заметной конденсационной "дорожки".

Уфологи разглядывали изображения на портале Google Earth, как вдруг заметили нечто неожиданное. Они рассказали подписчикам личного канала на просторах видеохостинга YouTube, что увидели длинный реактивный след белого цвета, проходящий в небе через всю Европу и даже захвативший немного Азию. При этом, большая его часть располагалась над Россией.

Американцы считают, что такой след мог оставить лишь корабль инопланетян. Они проверили, не содержит ли изображение какой-то глюк, однако версия не подтвердилась. По этой причине уфологи уверенны в своих выводах.

Они говорят, что данный след долго не рассеивался и проходил через сложные системы облаков, поэтому и увидели в этом руку внеземных цивилизаций.