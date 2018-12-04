«Звёздное кладбище»: крупнейшее скопление чёрных дыр затягивает объекты волнами

Скопление из полусотни чёрных дыр беспощадно поглощает десятки нейтронных звёзд.

Сенсационное открытие было сделано учёными из университета Глазго. Найденные сигналы, благодаря подсчётам физика Шейлы Роуэн, помогли определить их как гравитационные волны, которые исходили от, к тому же крупнейшего скопления чёрных дыр из всех, что были когда-либо найдены.

На данный момент удалось насчитать около 50 чёрных дыр разных размеров. Эти гравитационные волны словно рывками подтягивают к себе любые объекты, и даже превосходящие атомное ядро по плотности нейтронные звёзды. Их, кстати, тоже насчитали несколько десятков и все они как раз притягиваются скоплением чёрных дыр, которое учёные уже успели окрестить «Звёздным кладбищем».

Однако, как заявляет профессор Шейла Роуэн, гравитационные волны были предсказаны ещё Эйнштейном. «Нам потребовалось век, чтобы подтвердить предсказания Эйнштейна. Я думаю, что это только начало». Впервые именно этим участком космоса заинтересовались ещё в 2016 году, когда смогли поймать первый отголосок гравитационной волны. Открытие этого феномена, по словам профессора Криса Пэнкоу, позволило понять механизм притягивания чёрной дырой отдалённых от неё объектов.