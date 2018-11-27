Ожидается длиннейшее полнолуние в году и одно из длиннейших в истории

Уникальная возможность поглазеть на луну в течение трёх дней появится в конце месяца.

Астрономы-любители подсчитали, что декабрьское полнолуние будет длиннейшим в этом году, а также четвёртым по длине за всю историю. Помимо прочего, своего пика Луна достигнет как раз 22 декабря – день зимнего солнцестояния, известный самой длинной ночью в году. По данный от NASA Луна достигнет пика сияния в 17:49, а светить будет аж до 8:49 по местному времени, вернувшись сразу с заходом солнца. Однако, в здесь есть и побочная сторона.

Помимо магнетического влияния на любителей повыть на Луну, она также влияет и на всю Землю в целом, так как тоже на неё оказывает определённое гравитационное воздействие. Особенно от этого страдают Япония и страны Юго-восточной Азии. Следует быть осторожным любителям искупаться зимой в заливах и решившим поехать на курорт в это время года, так как Луна – главная причина приливов и отливов, а её притяжение прямым образом влияет на их силу.