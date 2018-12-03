Стареет родная: Астрономы сообщили, что лучшие годы Вселенной прошли

Сегодня, 09:24 \\ Астрономия

Неожиданное заключение выдали астрономы после изучения исследования, проведенного при помощи телескопа Fermi.

10 миллиардов назад были «золотые годы» Вселенной — эксперты сообщили, что именно тогда чаще и активнее рождались новые звёзды. С того момента Вселенная начала медленно тускнеть и стареть, упала и скорость образования новых звёзд.

Такие исследования стали возможны благодаря измерению внегалактического фонового излучения — это электромагитное эхо от «первенцев», рожденных Вселенной.

Телескоп Fermi позволили изучить и исследовать более 740 источников гамма-излучения. Благодаря этим данным появилась возможность дать оценку интенсивности свечения звезд в разное время развития мира

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