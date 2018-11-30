Удивительное сходство: Астрономы показали звезды, похожие на кометы

Изображение молодых гигантских звёзд с хвостами как у кометы показала общественности южная европейская обсерватория ESO.

Астрономы выложили на сайти скомбинированные данные, которые они собрали благодаря Атакамской миллиметровой/субмиллиметровой решетки (ALMA), находящейся в Перу (Чили) и наложили на снимки, сделанные телескопом Hubble.

На изображении видно скопление звезд Westerlund 1 — это одно из массивнейших и самых молодых в Млечном пути. На фотографии просматриваются так называемые кометообразные хвосты. Их образовали плотные и сильные ветра, которые создают звезды. Природа появления хвостов у звёзд немного схожа по механизму с кометами. Хвосты «выдуваются» из ядер материнских комет частицами, которые исходят от Солнца. Из-а этого направления хвостов всегда повернуты в противоположную сторону от Солнца.

Примерно таким же методом получаются хвосты у красных звёзд, направленных от ядра скопления. Скорее всего, причина данного явления заключается в воздействии сильных ветров, рождённых многими горячими звёздами в центральной области Westerlund 1.