Экипаж судна «Союз МС-11» перешел на станцию МКС

Центр управления полётами передал информацию о прекрасном самочувствии астронавтов.

В понедельник в 20:33 мск «Союз МС-11» произвёл стыковку с российским модулем «Поиск» Международной космической станции. По окончанию проверок на герметичность и выравнивания давления космонавты совершили переход на МКС. Космический аппарат «Союз МС-11» произвёл стыковку с «Поиском» в автоматическом режиме послк полёта длительностью шесть часов. В составе экспедиции МКС-58/59, прибывшей на станцию, находятся астронавты - РоскОлег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Космонавты проведут на станции почти 200 дней. За это время будет проведено большое количество работы и 48 научных опытов. Команде нужно будет работать с грузовыми кораблями «Прогресс МС», загружать и расстыковывать коммерческое судно SpaceX DM1 в грузовом варианте, работать с грузовым аппаратом Boe-OFT и многое другое.