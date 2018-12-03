Экипаж судна «Союз МС-11» перешел на станцию МКС

Сегодня, 03:20 \\ Астрономия

Центр управления полётами передал информацию о прекрасном самочувствии астронавтов.

В понедельник в 20:33 мск «Союз МС-11» произвёл стыковку с российским модулем «Поиск» Международной космической станции. По окончанию проверок на герметичность и выравнивания давления космонавты совершили переход на МКС. Космический аппарат «Союз МС-11» произвёл стыковку с «Поиском» в автоматическом режиме послк полёта длительностью шесть часов. В составе экспедиции МКС-58/59, прибывшей на станцию, находятся астронавты - РоскОлег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.

Космонавты проведут на станции почти 200 дней. За это время будет проведено большое количество работы и 48 научных опытов. Команде нужно будет работать с грузовыми кораблями «Прогресс МС», загружать и расстыковывать коммерческое судно SpaceX DM1 в грузовом варианте, работать с грузовым аппаратом Boe-OFT и многое другое.

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