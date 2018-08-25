Астрономы узнали главный секрет черных дыр

Специалисты из Национальной астрономической обсерватории в Японии узнали, что на самом деле представляют собой черные дыры. Об это сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Астрономы раскрыли один из главных секретов Вселенной. Оказалось, что черная дыра – это образования из разного по свойствам газа. Эти скопления смешиваются друг с другом в результате «взрывается наружу». Интересно, что подобного явления не наблюдается больше нигде в космосе. По словам ученых, только черные дыры обладают подобной особенностью.

Загадку удалось разгадать благодаря телескопу ALMA. Именно он помог исследователям установить, что газ состоит из разных веществ. Выяснилось, к тому же, что кольцо, которое образуют собой эти различные вещества находится в постоянном движении и непрерывно циркулируют. Иначе говоря, черная дыра представляет собой огромный химический реактор, объясняют ученые.

Кроме того, астрономы рассказали, что именно непрерывным движением газов с очень большой скоростью и создается спиралевидная структура черных дыр. Однако стоит отметить, что некоторые физики уже скептически отреагировали на открытие японских ученых. По их мнению, такое явление, как черные дыры, гораздо сложнее, чем кажется, а потому наука стоит только в самом начале пути познания их природы.