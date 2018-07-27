Россия создаст на Луне собственную навигационную систему

«Роскосмос» анонсировал запуск спутников на лунную орбиту в 2025 году.

Российская Федерация намерена создать на Луне свой собственный ГЛОНАСС. Это поможет ускорить подробное изучение небесного тела, с прокладыванием определенных маршрутов. В первой части проекта будет совершаться наполнение лунной орбиты российскими спутниками с 2025 по 2030 год. Вторая часть предусматривает монтаж навигационной системы в 2036 году. Об этом сообщили представители «Роскосмоса».

Детали будущего проекта находятся в секрете. Известно, что лунный ГЛОНАСС позволит составить сеть маршрутов для перемещения по поверхности земного спутника. Это окажет огромную помощь будущим экспедициям. Кроме того, такая система позволит обеспечить более точное автопилотирование различным лунным модулям. Навигация на Луне не сможет быть аналогичной земному аналогу. Вместо сигнала на передатчик конструкторы предлагают создание световых обозначений на самой поверхности космического объекта.