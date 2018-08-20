Учёными найдены галактики из первобытной Вселенной

Открытые галактики помогут больше узнать об истории и строении Вселенной.

Новый выпуск журнала «Astronomy & Astrophysics» поведал об открытии международной командой астрономов массивных и сверхкомпактных галактик. Каждая из этих галактик насчитывает в себе до 80 миллиардов звёзд, что в разы превосходит количество звёзд в нашей галактике. Благодаря этому и повышенной кучности эти галактики сияют особенно ярко, что и позволило учёным их обнаружить. Всего учёным удалось найти 29 таких галактик, которые находятся на расстоянии от двух до пяти миллиардов световых лет от Земли.

Семеро из этих ярких тяжеловесов являются так называемыми первобытными галактиками. Они оставались нетронутыми с самого момента своего возникновения примерно 10 миллиардов лет назад. Называемые также реликтовыми, они являются отличным примером того, как галактики выглядели на ранних этапах развития первобытной Вселенной. Возглавляющий исследование первобытных галактик Фернандо Буитраго утверждает, что эти галактики сохранили своё первобытное состояние как раз именно благодаря своей кучности.

«Такие галактики, как наша или соседняя Андромеда, развиваются и меняют свой облик быстро в результате постоянного слияния с другими меньшими космическими телами. Однако, в данном случае скопление галактик настолько плотное, что это создаёт прямо противоположный эффект. Галактики проходят мимо друг друга практически без каких-либо эффектов. Изучив свойства самых массивных галактик, мы сможем понять не только начало, но и конец почти любых галактик во Вселенной, в том числе и нашего Млечного Пути», - утверждает Буитраго.