Астрономы обнаружили над Венерой озоновый слой

Ученые провели некоторые исследования, в результате которых установили, что над полярными областями второй планеты от Солнца есть озоновый слой. Высота, на которой он находится, примерно равна 70 километрам, сообщает издание 3DNews.

Космическая станция Venus Express передала данные, в соответствии с которыми и удалось сделать соответствующее открытие. Астрономы сообщают, что Европейское космическое агентство (ЕКА) запустила соответствующий аппарат еще 13 лет назад. Его целью и было исследование Венеры, ее атмосферы, ее взаимодействия с Солнцем.

Несмотря на то, что станция перестала существовать в 2015 году, данные, которые были собраны, анализируются до сих пор. Интересно, что озон и ранее можно было зафиксировать в атмосфере Венеры, но лишь непродолжительное время. В этот же раз специалисты смогли зарегистрировать относительно устойчивые и постоянные образования над планетой.

Эксперты объяснили, что в соответствии с имеющимися показателями объёмная доля озона на Венере составляет около 10–20 частиц на миллиард. Переводя в, так называемые, единицы Добсона, эта доля равна примерно 0,1–0,5. Примечательно, что это действительно очень малое количество, поскольку, например, на Земле этот показатель составляет 300 единиц Добсона.