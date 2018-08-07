В 2023 году японцы отправятся на поиски воды на Луне

Сегодня, 13:58 \\ Астрономия

Япония готовит экспедицию на спутник Земли, чтобы доказать или опровергнуть наличие лунной воды.

В Японском космическом агентстве анонсировали отправку международной исследовательской группы в космос. Основной задачей ученых будет поиск водных ресурсов на полюсе Луны. Специалистов планируется доставить к спутнику нашей планеты к 2023 году. Данную информацию сообщил Хироси Ямакава, занимающий пост руководителя JAXA. Полное интервью японского чиновника опубликовано в издании «Российский космос».

«Для высадки на Луну мы хотим использовать технологию SLIM, которая на данном этапе разрабатывается. Операция запланирована на 2023 год», - рассказал Ямакава. Он отметил, что агентство также разрабатывает крупную космическую технику, способную взять пробы лунного грунта. На сегодняшний день, пять стран, которые считаются лидерами в космической отрасли, проводят совместные работы по проектированию будущего космопорта на Луне. Его основной задачей будет прием и отправка модулей, курсирующих между Землей и ее спутником.

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Автор - Антон Словацкий
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