Илон Маск присвоил новому космическому кораблю название "Звездолёт"

Сегодня, 13:56 \\ Астрономия

Проект его создания предполагает получение в итоге аппарата, превосходящего по массе и размеру все существующие аналоги.

 Накануне на официальной странице известного 47-летнего американского изобретателя и предпринимателя Илона Маска в социальной сети Twitter появилась новая запись, которую он сделал в форме своеобразного объявления. С помощью нее своим поклонникам он рассказал, что хочет присвоить космическому кораблю Big Falcon Rocket, процесс построения которого еще не завершен, другое название.

 Как оказалось, новое космическое судно может получить название "Звездолёт" (с английского "Starship"). Он будет состоять из сверхтяжелой ракеты-носителя, который необходим для преодоления земного притяжения, а также самого корабля. Учредитель SpaceX строит планы о том, чтобы в будущем люди смогли использовать его для полетов к звездам, от чего и пошло само название.

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Автор - Мартина Корф
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