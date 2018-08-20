Ученые оценили стоимость Земли в 335 квадриллионов рублей

Специалисты установили стоимость более 12 тысяч известных науке планет. Среди них оказалась и Земля. Причем интересно, что голубая планета дороже всех остальных оцененных объектов вместе взятых.

Как рассказали ученые, Земля действительно оказалась самой дорогой планетой. По их словам, расчеты проводились не для того, чтобы продать планету возможно существующим инопланетянам. Цель исследования, как полагают астрофизики из Калифорнийского университета, состоит в пользе для будущего. Эксперт Грен Лафлин уверен, эти данные понадобятся в будущем в процессе открытия новых планет и иных космических объектов.

Так, например, стоимость Венеры эксперты оценили в 0 рублей. А Марс, по их данным, можно купить за 15 тысяч долларов. Одной из самых дорогих оказалась планета KOI 326.01. Ей астрономы присвоили ценник с числом 250 миллиардов долларов. Помимо того, что самой дорогой получилась планета Земля, стоимость которой составляет 325 квадриллионов рублей, цена за голубую планету, к тому же, превышает общий объем денежных средств, который в настоящий момент на ней находятся. Специалисты отмечают, если перевести в золото, то его объем составит 125 миллионов тонн.

Для расчета истинной стоимости использовалось 17 характеристик. Среди них были масса, минеральные ресурсы, объем полезных ископаемых. Примечательно, что они стали не самыми основными пунктами, которые значительно повлияли на цену. Главным оказалась пригодность для жизни человека.