Астрономы обнаружили звезду, которая может изменять свое мерцание

Ученые нашли новое небесное тело, которое похоже на известную звезду Табби, которая прославилась своим уникальным блеском. Новый космический объект получил название VVV-WIT-07, сообщает издание "Индикатор".

Обнаружить звезду удалось астрономам в обсерватории Kepler. Известно, что небесное тело очень горячее. Оно, так же, как и звезда Табби, без какой-либо закономерности изменяет свое свечение, его интенсивность и яркость. Специалисты объяснили, что наблюдали за космическим объектом, но действительно не нашли никаких причин такого поведения. Причем у экспертов в различных областях есть свои предположения. Астрономы думают, что это происходит из-за окружающих его облаков пыли или роев комет. Уфологи же, напротив, уверены, что это очередное доказательство существования инопланетных цивилизаций.

Иногда яркость VVV-WIT-07 снижалась до 80%, а иногда восстанавливалась в полную силу. Интересно, что похожие особенности ученые выявили и у звезды J1407. Однако здесь эксперты предполагают некоторую связь удивительной системы свечения с наличием у нее спутника с обширной системой колец. Астрономы продолжают изучение объекта и надеются найти хоть какие-то причины в изменении яркости звезды.