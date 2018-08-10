На МКС вновь обнаружили протечку в японском модуле

Астронавты отчитались, что уже потеряли больше 90 миллилитров воды. Они уже нашли причину, по которой возникает проблема, однако устранить ее до сих пор не удалось.

Зарубежные СМИ сообщают срочные новости, согласно которым на Международной космической станции (МКС) вновь возникли проблемы с протечкой воды. Согласно информации, которую по теме сообщает источник, ее обнаружили в японском модуле. Космонавты пытались убрать воздух из возвратной магистрали нового перчаточного бокса и заметили, вода вновь уходит.

Подобные проблемы уже возникали на станции летом. Сначала никто не понимал, откуда на стенках модуля берется испарина, тогда ее просто убирали полотенцами. Однако после они решили проверить, не связано ли это каким-то образом с неисправной научной стойкой.

Версия подтвердилась, после чего специалисты заменили на ней протекающий клапан. Тем не менее, по какой-то причине ситуация снова повторяется, поэтому они продолжают искать протечку дальше.