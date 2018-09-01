Эмираты посадят финиковую пальму в космосе

Представители космической программы ОАЭ хотят приступить к выращиванию фиников на МКС.

Объединенные Арабские Эмираты в рамках своей космической программы хотят изучить поведение финиковой пальмы в условиях орбитальной станции. Этим займется первый космонавт страны. О биологическом эксперименте рассказал глава космического агентства ОАЭ Мухаммед аль-Ахбаби.

«Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в первую очередь в развитии науки. Исходя из этого, наш космонавт будет заниматься экспериментами в химической и биологической отраслях. Наше главное внимание приковано не к первой отправке гражданина ОАЭ в космос, а к научным открытиям, которые он там может сделать», - сообщил Мухаммед. По его словам, космонавт получит с собой косточку из финика, чтобы проверить, как поведет себя растение на орбите и можно ли его выращивать в таких условиях. Полет первого арабского космонавта планируется в апреле следующего года.