Астрономы получили уникальный снимок «Драконьего глаза» на Юпитере

Космический аппарат Juno запечатлел в атмосфере Юпитера интересное природное явление.

Ученые, занимающиеся исследованием Юпитера, объявили всему миру о впечатляющем открытии. Благодаря космическому аппарату Juno, работающему на орбите гигантской планеты около семи лет, специалисты получили фотографии мощной вихревой воронки в небе над Юпитером. Данное природное явление получило название «Драконий глаз». Это не что иное, как вихрь антициклона, образующийся при помощи штормовых ветров, движущихся друг на друга. Расстояние от «Драконьего глаза» до объектива Juno равняется примерно 7 тысячам километров.

Астрономы всего мира занимаются подробными исследованиями Юпитера многие годы. Для помощи в работе, в космос был отправлен один из зондов по программе NewHorizons. Его основная задача сводится к обнаружению признаков гравитационного поля на гигантской планете. Кроме того, Juno работает над поиском доказательства либо опровержения присутствия в недрах Юпитера твердого ядра.