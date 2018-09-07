Плутон пережил свой собственный ледниковый период

Сегодня, 11:31 \\ Астрономия

Ученые раскрыли тайну неровного рельефа на Плутоне.

Специалисты, занимающиеся изучением планет, смогли установить причины возникновения на Плутоне загадочной системы каналов и ущелий. По данным астрономов, карликовая планета пережила ледниковый период в древние времена. Данное заключение ученых было напечатано на страницах популярного издания Nature Astronomy.

«Интересная структура поверхности Плутона, которую в науке назвали «стиральной доской», долгое время считалась одной из самых сложных загадок в астрономии. Такой рельеф, с параллельными линиями, не попадался больше ни на одном из известных космических объектов», - рассказал в статье глава проекта Алан Стерн. Первым делом ученые обратили внимание на «сердце» Плутона – наиболее светлый участок поверхности. При более детальном изучении снимков с зонда New Horizons, астрономы обнаружили сеть каналов. Проделав множество исследований, ученые пришли к выводу, что на Плутоне был ледниковый период, который покрыл всю территорию азотным льдом. Спустя какое-то время лед исчез, и оставил после себя «стиральную доску» и участок вечной мерзлоты, который назвали «сердце».

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Автор - Антон Словацкий
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