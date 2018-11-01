Космонавты будут использовать собственную мочу для экономии воды на МКС

На Международной космической станции начнут регенерировать мочу астронавтов, чтобы обеспечить их технической водой.

Научно-технический совет НИИхиммаш принял решение ввести в эксплуатацию на МКС установку по регенерации воды из мочи. Аппарат был доставлен на борт станции в 2018 году. Первая попытка доставить систему в 2016 году закончилась неудачей из-за аварии грузового корабля «Прогресс». Эксперты НИИ уверяют, что использование урины сократит потребности космонавтов в воде на 1/3. Использовать такую жидкость для питья нельзя, но для технических потребностей она подходит.

«На данный момент на борту космической станции работает установка, которая помогает получить воду путем конденсации атмосферной влажности. С ее помощью космонавты удовлетворяют потребности в воде для питья и пищи. Такая система позволяет покрывать 40% от потребности. С введением аппарата, генерирующего воду из мочи, можно будет перекрыть необходимость в воде на 72%. Другими словами, грузовым кораблям удастся сэкономить место на борту для других полезных грузов», - прокомментировали представители НИИхиммаша.