Ученые создали бактерию, которая позволит высвободить кислород на Марсе

Британские специалисты из Эксетерского университета разработали модифицированную бактерию для Красной планеты. Суть ее в том, что она поможет сделать Марс пригодным для человеческой жизни, сообщает издание «Актуальные новости».

Как заявили эксперты, этому способствовали соли, которые были обнаружены в недрах самой Красной планеты. Создатели рассказали, что в настоящий момент разработали генетически модифицированную бактерию. Она может оказывать большое влияние на перхлорат-химическое соединение. Специалисты объяснили, что перхлорат очень токсичен для людей. Именно из 1% этого вещества состоит верхний слой почвы на Марсе. Однако эксперты смогли при помощи разработанной бактерии высвободить из него кислород и сделать жизнь на Марсе пригодной для людей.

Эксперты поместили имеющийся раствор в биологический реактор, где находились искусственные бактерии. В процессе реакции соединение разложилось на несколько элементов, среди которых кислород, хлорид, и иные строительные белки. По словам авторов, если разработка подтвердит свою эффективность, то в 2030 году действительно станет возможным отправить на Марс колонизаторов. Ученые рассказали, что созданная бактерия может создать атмосферу на Красной планете.