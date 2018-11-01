Капсулу Orion для полета на Марс испытали в океане

Специалисты NASA проверили приземление на воду капсулы, которая в будущем доставит космонавтов на Марс.

NASA провели очередную генеральную проверку модуля капсульного типа Orion. На этот раз капсулу испытали на водной поверхности Атлантического океана. Инженерам предстояло выяснить, как будут себя чувствовать астронавты, упавшие в воду, как ведет себя сам аппарат и его приборы. Вместе с космическим агентством в испытаниях принимали участие представители ВМФ Соединенных Штатов.

Orion разрабатывали таким образом, чтобы иметь возможность совершать посадку любого типа. Если все идет в штатном режиме, то после приводнения капсулы, к ней сразу отправляются катера для доставки космонавтов на берег. Если случится происшествие, например шторм или потеря связи, в модуле предусмотрен запас всего необходимого для дрейфа. Кроме того, в комплекте идет спасательный плот. В NASA планируют начать использование Oriona уже в следующем году. Первой миссией капсулы станет доставка космонавтов на Луну. В будущем, аппарат должен будет отправиться на Марс.