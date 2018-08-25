Слияние двух галактик может приблизить конец света

Впервые в истории учёные увидели слияние чёрных дыр, расположенных в центре двух галактик. Есть ли последствия у такого события?

В центре большинства – если не всех – галактик находятся чёрные дыры, чья масса в миллиарды раз превышает массу нашего Солнца. Например, в самом центре нашей галактики «Млечный путь» находится чёрная дыра Sagittarius A, которая в 4,5 миллиона раз тяжелее нашей звезды. Уже было установлено Майклом Коссом, что слияние галактик рождает ещё большие чёрные дыры, именуемые сверхмассивными.

Всемирно известный физик Стивен Хокинг в своём труде «Краткая история времени: от Большого взрыва до чёрных дыр» описывает дополнительные свойства чёрных дыр. Акцентируя внимание прямо пропорциональную взаимосвязь массы и мощности чёрной дыры, он утверждает следующее: «Наша Вселенная может исчезнуть в один миг, перейдя в совершенно иной вакуум». Как уже показала частица под названием бозон Хиггса, открытая при помощи опытов на Большом адронном коллайдере, столкновение частиц может создать крайне опасный вакуум. И это, как опасался Хокинг, может стать причиной нового Большого взрыва, поскольку за вакуумом обязательно последует выброс накопившейся энергии, словно некая чёрная дыра достигла предела своей массы.

Астрономы из NASA продолжают отслеживать подобные процессы. К 2021 году ожидаются новые снимки и подробности, которые будут доступны благодаря новому космическому телескопу Джеймса Уэбба. На данный момент наша галактика «Млечный путь» может слиться с соседней «Андромедой», и сверхмассивные чёрные дыры в центре обеих, по словам Косса, в результате сольются в нечто новое. Полное слияние наших галактик произойдёт примерно через 6 миллиардов лет.