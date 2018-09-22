В «Роскосмосе» предложили ввести классность космонавтов

Глава «Роскосмоса» заявил о намерениях разделить космонавтов по классам.

Российские летчики-космонавты будут поделены по классам, что позволит начислять им разную заработную плату. Такую идею предложили на рассмотрение руководители корпорации «Роскосмос». На управляющего компании Дмитрия Рогозина возложена роль председателя комиссии, которая займется данным вопросом. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте правовой информации.

Комиссия, которую возглавит Рогозин, будет составлена из специалистов, работающих в «Роскосмосе». Туда войдут космонавты высшей категории и некоторые представители власти. Предварительно запланировано, что классность будет поделена на три степени. Космонавтом третьего класса станет сотрудник, побывавший на орбите 1 раз. За следующий полет ему уже присвоят второй класс, а космонавты, совершившие 3 и более командировки на орбиту, получат первый класс. От степени космонавта будет зависть его пенсия и заработная плата.