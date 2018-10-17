Астрономы выявили древнейшую «обитательницу» Вселенной

Ученые нашли в космическом пространстве звезду, которая существует около 13 миллиардов лет.

Астрономы наткнулись на самую старую звезду, которая входит в галактику Млечный Путь. По данным специалистов, объект 2MASS J18082002-5104378 просуществовал во Вселенной 13 миллиардов лет. Для сравнения возраст нашей планеты в три раза меньше. Существование такой старой звезды дает шанс ученым увидеть, как выглядели старые космические объекты, которые погибли.

Свое открытие астрономы опубликовали на страницах издания Astrophysical Journal. Небесное тело с таким длинным названием отличается самыми низкими, среди сородичей, показаниями металличности. Размер звезды достаточно маленький, всего 14% от солнечной массы. Открытие объекта 2MASS J18082002-5104378 разрушает прошлую теорию о возрасте Млечного Пути. Галактика старше от прошлых параметров как минимум на треть.