Нибиру заставляет падать наши самолеты – уфологи

Самая загадочная планета Нибиру по мнению ученых напрямую связана с авиакатастрофами.

Уфологи всего мира сошлись в едином мнении, что планета Нибиру, будоражащая умы нескольких десятков поколений, играет главную роль в крушении авиалайнеров и прочей авиации. Ученые высчитали, что этот загадочный объект всегда присутствует при падении самолетов. Несмотря на то, что существование Нибиру, или как ее называют астрономы «Планета Х» подлинно не доказано, многие уфологи уверены, что именно она выводит бортовую электронику из строя сильным магнитным полем. Потеря работоспособности технического обеспечения самолета вызывает помутнение рассудка у пилотов. Такие полеты заканчиваются плачевно. По статистике, причина большинства крушений именно в электронике. Специалисты уверены, что при проектировании лайнеров необходимо учитывать магнитное влияние Нибиру.

Планета Х или Нибиру считается блуждающим небесным телом. Окончательно не известно, но ареалом ее обитания считают Солнечную систему. Первые упоминания о ней найдены в древних писаниях шумеров. Еще за несколько тысяч лет до нашей эры они записали научный труд о загадочной планете. В нем говорится, что Нибиру имеет вытянутую орбиту. Это позволяет небесному телу оказываться 1 раз в 3600 лет между Марсом и Юпитером.