Зонд Down потерял связь с NASA

В космическом агентстве предположили, что аппарат прекратил действовать из-за дефицита топлива.

Специалисты NASA сообщили, что связь с автономной установкой Down, которую отправили в космос для изучения астероидов Веста и Церера в 2007 году, была прервана. Вероятнее всего, зонд потерял энергию и теперь не может повернуть панели солнечной батареи в нужную сторону, а антенну к Земле. Данную информацию сообщил СМИ официальный представитель космического агентства.

«Космический зонд Down не вышел в эфир 1 ноября. После всех попыток связаться с ним, эксперты предположили, что у аппарата полностью исчерпалось топливо гидразин, который применяется для автопилота. Теперь установка не может самостоятельно поворачиваться антеннами к источнику сигнала, а также, не имеет возможности подзарядки солнечных панелей от солнца», - рассказали в NASA.

За 11 лет своей работы в космосе, зонд Down исследовал дальние точки нашей вселенной. Он несколько раз обогнул орбиту астероида Веста, а после переместился в 2015 году на Цереру. За всю карьеру аппарат преодолел более пяти миллиардов километров космического пространства.