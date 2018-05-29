Японский беспилотник доставит груз на МКС

Япония отправит на космическую станцию беспилотный аппарат с грузом для космонавтов.

Японские специалисты готовят к запуску беспилотный грузовик «Конотори», который 8 ноября будет запущен на МКС. Аппарат доставит космонавтам необходимый груз и капсулу, которая самостоятельно вернется на Землю. В нее будут упакованы научные материалы для исследовательских работ. Об этом рассказали представители Японского агентства аэрокосмических исследований.

Капсула имеет цилиндрическую форму и размеры, не превышающие 1 метр. С ее помощью, астронавты Международной космической станции передадут на Землю материалы своих исследований для дальнейшего изучения в лабораториях. Так как данные материалы нуждаются в охлаждении, в разработке контейнера принимали участие японские эксперты в области производства термосов. После того, как беспилотник отстыкуется от космической станции, капсула перейдет в режим свободного полета. По подсчетам специалистов, она упадет в воды Тихого океана у южных берегов Японии. Там ее подберет специальное поисковое судно. Беспилотный грузовик с мусором на Землю не вернется, а просто сгорит в атмосфере.