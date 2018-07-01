Телескоп Kepler завершил свою миссию из-за опустевших баков

За девять лет наблюдений космический аппарат показал ученым более 2,6 тысяч новых планет вне Солнечной системы. Так на сайте объявили представители NASA.

Без топлива телескоп Kepler более не способен менять положение в пространстве для прицельного изучения космических объектов. Поэтому американское агентство решило завершить миссию. С опустевшими баками телескопу остается лишь беспомощно дрейфовать.

Kepler запустили 6 марта 2009 года. Его задачей было следить за колебаниями яркости звезд в созвездии Лебедя. По ним при помощи метода транзитной фотоматерии можно засечь планету на фоне звездного диска. В 2013 году миссия телескопа была остановлена из-за неполадок гироскопа. Но спустя год NASA начала новый проект, наладив ориентацию Kepler по Солнцу. Для выравнивания аппарат тратил топливо, которое теперь подошло к концу. Его работу продолжит другой телескоп - TESS. В 2019 году к нему должен присоединиться CHEOPS от ЕКС.

Замглаву управления научных миссий NASA Томас Цурбухен отметил высокие достижения Kepler для науки. По его словам, до запуска телескопа ученые и не подозревали о существования столь большого количества планет за пределами нашей системы. Полученные данные предоставляют астрофизикам новое поле для исследований.