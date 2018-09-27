Леониды: жители Москвы увидят красивейший звездопад осени

Один из самых ярких метеорных потоков можно будет наблюдать в московском небе ночью, с 17 на 18 ноября.

Москвичам предстоит стать свидетелями самого красивого осеннего звездопада, который называется Леониды. Метеоритный дождь достигнет пика в ночном небе с 17 на 18 ноября. Данную информацию предоставило столичное руководство на официальном портале.

Метеорный поток получил название Леониды из-за того, что его радиант занимает площадь созвездия Льва. Астрономы уверяют, что при условии ясной, безоблачной ночи, наблюдать за метеорами будет несложно. Для этого не нужно иметь никаких приспособлений. Леониды известны в научных кругах за свою яркость и высокую скорость падения. В некоторых случаях они могут проходить 70 километров в течение 1 секунды. Для того чтобы стать свидетелем зрелищного природного явления нужно выделить какое-то время после полуночи. Леониды известны ученым более 1000 лет. Метеорный поток периодически меняет свою интенсивность, достигая пика раз в 33 года.