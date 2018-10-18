В NASA планируют летать на дирижаблях вокруг Венеры

Специалисты NASA разрабатывают новую возможность изучить Венеру, используя дирижабли.

В американском космическом агентстве проходят исследования по поводу возможности максимально приблизить человека к поверхности Венеры. Научные работы Советского Союза доказали, что высадка на вторую от солнца планету не возможна, ещё в 1970-е годы. Поверхность Венеры не подходит всем известным формам жизни. Несмотря на это, ученые твердо намерены изучить атмосферу вокруг нее.

Для экспедиции к Венере, специалисты занялись разработкой специальных дирижаблей, на которые не сможет оказывать воздействие углекислый и другие газы, а также азот и серная кислота, входящие в состав атмосферы. Удачному полету может поспособствовать схожесть верхних слоев атмосферы Венеры, с нижними слоями атмосферы Земли. Это должно послужить защитным элементом для космонавтов от вредных лучей. Перемещаться дирижабли будут при помощи энергии ветра. Весь этот исследовательский проект получил название HAVOC. Ученые уверены, что им удастся более подробно изучить нашу «соседку».