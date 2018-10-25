Аномалия: Астрономы обнаружили неизвестный газ из межгалактического пространства‍ в галактике Маркарян-6

Российские специалисты все же смогли понять, откуда берется непонятное вещество. Свои наблюдения они производили с помощью одного из наиболее крупных телескопов России.

В научных кругах о галактике Маркарян-6 (также называемой Mrk 6) известно уже достаточно давно. Она находится примерно в 263 миллионах световых лет от планеты Земля. Обычно астрономы были заинтересованы лишь тем, что происходит в ее центральной части, однако в этот раз они обратили внимание на то, что происходит вокруг линзовидного диска, который постоянно находится в состоянии вращения.

Ученые начали новое исследование, так как обнаружили аномалию: в пределах галактики они заметили сгустки неизвестного газа, который пришел из межгалактического пространства.

Сторонники теории уфологии уже предположили, что нетипичный для Маркарян-6 газ могли занести в нее инопланетяне.