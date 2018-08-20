В космосе столкнулись две галактики - ученые

Астрономы обнаружили разрушение галактики Малое Магелланово Облако, что свидетельствует о ее столкновении с Большим Магеллановым Облаком.

Американские ученые-астрономы сделали заключение, что в космосе произошло столкновение двух галактик, находящихся по соседству с нашей. Такой вывод специалисты сделали, опираясь на данные с телескопа «Gaia», на которых отчетливо видно скопление звезд, удаляющихся от Малого Магелланова Облака. Ученые утверждают, что, по всей видимости, Большое Магелланово Облако столкнулось с Малым. Это привело к разрушению последнего. Такой вывод астрономы опубликовали в журнале Astrophysical Journal Letters.

«Это просто умопомрачительно! Мы увидели, как целая звездная группа под названием «Крыло» отделилась от Малого Магелланова Облака, и теперь движется к Большому Магелланову Облаку», - рассказала участница открытия Салли Ойи. Теперь астрономы будут продолжать наблюдение за отделившейся группой.

Малое и Большое Магеллановы Облака являются галактиками, которые сопровождают Млечный Путь. Они уже многие годы не дают покоя ученым всего мира своим видом, который говорит, что галактики сталкивались ранее.