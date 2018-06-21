Странное облако второй месяц не исчезает на Марсе

Впервые необычный сгусток заметили 13 сентября ученые Европейского космического агентства. Они изучали его с помощью камеры на орбитальном аппарате Mars Express.

Ученые довольно часто замечают аномалии, связанные с Марсом и другими планетами. В этот раз они рассказали о странном облаке, которое образовалось над его поверхностью и не исчезает уже второй месяц. Пока что ему не дали названия, ведь специалисты находятся на стадии изучения.

По их словам, облако необычно тем, что вытянуто и каждый день то увеличивается, то уменьшается. Максимального размера оно достигает утром, простираясь протяженностью примерно на полторы тысячи километров. Оно расположено у горы Арсия, которая является высоким потухшим вулканом.

Тем не менее, специалисты не связывают появление странного облака с вулканической деятельностью. По их словам, оно возникло в результате взаимодействия подветренного склона вулкана с атмосферными течениями.Подобные эффект неоднократно наблюдался с горами на Земле.