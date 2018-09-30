Астрономы впервые обнаружили систему газовых облаков за пределами галактики

Астрофизики Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) при помощи мощного телескопа обнаружили гигантскую систему газовых облаков вокруг галактики Mrk 6.

Известно, что Mrk 6 относится к тем галактикам, у которых ядро обладает мощным ультрафиолетовым излучением. От Земли она расположена на расстоянии, которое составляет примерно 263 миллиона световых лет. Впервые ее обнаружил советский астроном в 1960-х годах, однако, до сих пор ее структура не изучалась, а потому на ее обращено особо пристальное внимание.

Специалисты изучили особенности перемещения и распределение газа в галактике Mrk 6. Отмечается, что, поскольку она является вообще одной из первых обнаруженных галактик, то стала достаточно классическим объектом для проведения исследований. Астрономы принялись изучать ее внешнюю структуру и нашли в ней гигантское скопление газовых облаков. Уникальность открытия в том, что газ уходит далеко за границы галактики, по подсчетам ученых, примерно на 130 тысяч световых лет от центра. Как объяснили эксперты, это очень нетипичное явление, которое ранее им не встречалось.

Интересным является и то, что облака были образованы не в галактике. Они имеют внешнее происхождение, что может означать только одно: Mrk 6 захватывает их из космического пространства