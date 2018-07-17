«Жизнерадостное» полнолуние в Москве спрячется за облака

Жители и гости Москвы не смогут понаблюдать за «жизнерадостным» полнолунием, которое произойдет в вечернее время 24 октября.

Синоптики сделали неутешительный прогноз для столичных любителей астрономии. Посмотреть на «жизнерадостный» спутник Земли москвичам помешает высокая облачность на небе. «Тучи над Москвой не позволят людям полюбоваться данным астрономическим явлением. Столица попала под циклон, надвигающийся с запада. В среду город окажется в самом центре облачного покрова», - рассказали специалисты метеорологического центра.

Второе, после осеннего равноденствия полнолуние в старину называли «охотничьим» или «жизнерадостным». Для наших предков это событие считалось одним из главных праздников. В этот период начинались гуляния, посвященные окончанию сбора урожая. В нынешнем году «жизнерадостная» Луна появится в небе в 19:48 МСК.