Ученые обнаружили новый аргумент в сторону существования жизни на Марсе

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA утверждают, что им удалось обнаружить то, что подтверждает существование жизни на красной планете.

Ученые уже долгое время спорят о существовании жизни на Красном гиганте. Данные споры никак не утихают, так как в последнее время вопросам изучения Марса уделяется достаточно большое количество времени и сил.

Так, одно из последних исследований показало, что в водоемах планеты содержится кислород, что может свидетельствовать о существовании жизни, хоть и в простейшей ее форме.

По словам ученым, это не напрямую доказывает о существовании жизни на планете, но это может помочь в ее будущем обнаружении.

Ранее считалось, что жизнь на красной планете исключена, так как ее атмосфера полностью лишена кислорода, и помимо этого, на ней слишком много токсинов.

Но данная находка дала ученым много тем для исследований, например узнать, откуда же в водах Марса взялся кислород.

Также, это дает ученным новый аргумент в сторону возможности существования жизни на Марсе.

Тем временем специалисты рассказали, что 24 октября москвичи смогут понаблюдать за “жизнерадостной” Луной. Данное название пошло от необычного окраса Луны после полнолуния во время осеннего равноденствия. Луна будет очень близко к Марсу, и его можно будет наблюдать невооруженным глазом.