Астрономы обнаружили во Вселенной самую маленькую галактику-каннибала

Специалисты из Университета Ла-Лагуна и Канарского института астрофизики нашли в космосе галактику, которая расположена недалеко от Млечного пути. Ее уникальность в том, что она является самым маленьким каннибалом во Вселенной.

Об этом сообщило издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Оно опубликовало научную статью астрономов, которые рассказали о своей необычной находке. По словам экспертов, эта галактика поглотила полностью подобное себе космическое образование. Такое явление называется в астрономии каннибализмом, и, как полагают авторы исследования, это самый маленький зафиксированный подобный случай в космосе.

Этой галактике, которую можно назвать карликовой благодаря ее размерам, 12 миллиардов лет. Именно тогда, по словам специалистов, и произошло поглощение. Кроме того, она была еще меньшего диаметра, как считают ученые. А тех размеров, которые имеет сейчас, галактика смогла достичь благодаря именно свойству каннибализма. Один из авторов научной работы Луис Сикуенде рассказал, что о факте поглощения свидетельствует, что небесные тела, расположенные по краям галактики, слишком отличаются от тех, что находятся в центре. А это может говорить лишь о том, что они образовались за ее пределами.