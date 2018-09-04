Ученые зафиксировали загадочную аномалию с вихрем на Нептуне

Они обнаружили "темный вихрь" несколько лет назад. Разглядеть его пока удавалось только благодаря снимкам с космических телескопов "Хаббл" и "Вояджер".

Испанские ученые решили лучше исследовать "темный вихрь", который был замечен на поверхности планеты Солнечной системы Нептун, однако вместе с этим лишь приобрели еще больше вопросов. Наблюдения проводились из Университета Страны Басков под началом профессора Агустина Санчес-Лавега (Agustín Sánchez-Lavega).

Специалист сравнил необычное погодное явление на планете с Большим Красным Пятном, которое есть на поверхности Юпитера. Он считает, что между ними может быть что-то общее. Тем не менее, проверить причину их возникновения сложно, поэтому нельзя сказать, с какой силой вращается тот или иной вихрь.

Санчес-Лавега рассказал, что с "темным вихрем" Нептуна не все так просто. Недавно с ним зафиксировали загадочную аномалию. Ученые находятся в недоумении, ведь согласно их расчетам, он должен медленно передвигаться к экватору, а после рассеяться с высвобождением большого количества облаков. Несмотря на это, вихрь стоит на месте и лишь уменьшается с течением времени.